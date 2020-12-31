Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından bir haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü de bu soğuklardan nasibini aldı.

Erciş ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan sazlık ve tatlı su kaynaklarının da döküldüğü Gölağzı Mahallesi'nin sahili buzla kaplandı.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan 10- 15 santimetre kalınlığında buz tuttu.

