Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Kestel ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, çiftlikteki barakaların alkol damıtma düzenekleri ve diğer malzemelerle imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Barakalarda yapılan aramalarda, şişelenen, fıçılara konulan ve tankların içinde bulunan toplam 10 ton şarap, viski ve rakı ele geçirildi. Çiftlik sahibi gözaltına alındı.

Tanklardaki içkiler, vidanjörle boşaltıldı.