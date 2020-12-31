Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.