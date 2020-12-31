Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsü yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan jandarma personelleri immün plazma bağışında bulundu.
Elazığ'da yeni tip koronavirüsü (COVID-19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenmeyi başaran jandarma personelleri yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için immün plazma bağışçısı oldu.
İmmün plazma bağışında bulunan 5 jandarma personeline Jandarma Albay Ali Yıldız'da Bölge Kan Merkezi'ne giderek eşlik etti.
Koronavirüsü yenen personele örnek olan Jandarma Komutanı Yıldız da kan vererek, bağışta bulundu.
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