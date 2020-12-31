Elazığ'da yeni tip koronavirüsü (COVID-19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenmeyi başaran jandarma personelleri yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için immün plazma bağışçısı oldu.

İmmün plazma bağışında bulunan 5 jandarma personeline Jandarma Albay Ali Yıldız'da Bölge Kan Merkezi'ne giderek eşlik etti.

Koronavirüsü yenen personele örnek olan Jandarma Komutanı Yıldız da kan vererek, bağışta bulundu.