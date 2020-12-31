Çocuklarının yolunu gözlüyorlar. Yaklaşık 500 gün süren umutlu bekleyişlerini inançla sürdürüyorlar.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşabilecekleri günü sabırla bekliyor.

"Beklentimiz evlatlarımıza kavuşmak"

Evlat nöbetindeki annelerden biri, "Allah'ın izniyle devletimiz gücüyle 2021'de bütün annelerin, buradaki anneler babalar evlatlarına kavuşur. Beklentimiz evlatlarımız. Allah'ın izniyle umutla bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklarına seslenen aileler, ellerinde evlatlarının fotoğrafları ile müjdeli haberi bekliyor.

"Yeni yıla seninle girmek istiyoruz"

Nöbet tutan babalardan birisi oğluna seslendi:

"Eğer oğlum beni duyuyorsa oğlum güvenlik güçlerine teslim ol. 5 yıldır senden ayrıyız. İnşallah yeni yıla huzurlu girmek istiyoruz. Seninle girmek istiyoruz"

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır Anneleri, tehdit ve baskılara aldırmadan evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için eylemlerini sürdürecek.

Oturma eylemi, 183 ailenin katılımıyla devam ediyor.