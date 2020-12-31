Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ege'nin kuzeyinden etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
Kuzey Ege'de fırtına, Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Diğer seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına
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