Kuzey Ege'de fırtına, Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Diğer seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.