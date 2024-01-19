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Türkiye
İHA 19.01.2024 14:23

Okulun bahçe duvarına bırakılan kadın çantası polisi alarma geçirdi

Karaman'da bir okulun bahçe duvarına bırakılan şüpheli kadın kol çantası, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Okulun bahçe duvarına bırakılan kadın çantası polisi alarma geçirdi
[Fotograf: İHA]

Koçakdede Mahallesi’ndeki 19 Mayıs İlkokulu’nun bahçe duvarının üzerindeki kadın kol çantasını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, çantanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Okulun bahçe duvarına bırakılan kadın çantası polisi alarma geçirdi

Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli çantanın içi boş çıktı.

Çanta daha sonra incelenmek üzere polis tarafından götürüldü. 

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