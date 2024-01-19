Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2024 14:08

Balıkesir'de avlanması yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, avlanması ve nakli yasak olan türlere ait 3 ton 190 kilogram balığı frigo araçla taşıyan kişiye 36 bin 736 lira para cezası verildi.

Balıkesir'de avlanması yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları E.G'nin Öğretmenler Mahallesi mevkisinde frigo araçla kaçak olarak balık taşıdığı bilgisini aldı.

"TCSG-6" Sahil Güvenlik Kontrol Timi, Burhaniye Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle düzenlediği operasyonda, aracın frigo bölümünde, yakalanması ve nakli yasak olan 260 kilogram ağırlığında 7 mavi yüzgeçli orkinos, avlanılabilir asgari boy altı olan 330 kilogram 57 kılıç balığı ile nakil belgesi olmayan 2 ton 600 kilo karışık cinste su ürünü ele geçirdi.

Şirket çalışanı E.G'ye, Su Ürünleri Kanunu gereğince 36 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.

Yaklaşık 590 kilogram su ürünü, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Balıkçılık Balıkesir Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
AKOM uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
İsrail, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'yı imha ettiğini ve bazı hedefleri vurduğunu duyurdu
15:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı
15:41
2023'te Türkiye semalarından her 15 saniyede bir uçak geçti
15:39
Bursa'da nesli tehlike altındaki "Anadolu şeritli semenderi" bulundu
15:30
TEM'de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü
Diyarbakır Müzesi ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkardı
Diyarbakır Müzesi ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkardı
FOTO FOKUS
Tüm Türkiye tarihi yolculuk için ekran başındaydı
Tüm Türkiye tarihi yolculuk için ekran başındaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ