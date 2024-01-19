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Türkiye
AA 19.01.2024 14:03

Marmara için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Marmara için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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