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Türkiye
İHA 19.01.2024 14:22

Cinnet getiren polis aile fertlerini vurup intihar etti: 3 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren polis, kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

Cinnet getiren polis aile fertlerini vurup intihar etti: 3 ölü

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi.

Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşi Nesrin Ünal'ı ve kendi annesini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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