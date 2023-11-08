Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.11.2023 15:18

Öğrencilerin üzerine motosiklet sürüp kaçan sürücüye 38 bin lira ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kız öğrencilerin üzerine motosiklet sürerek kaçan sürücüye toplam 38 bin lira ceza uygulandı.

Öğrencilerin üzerine motosiklet sürüp kaçan sürücüye 38 bin lira ceza

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, mahallenin ara sokaklarında bulunan kız öğrencilerin üzerine motosiklet sürdü.

Motosikleti gören öğrenciler korkuyla etrafa kaçıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aynı zamanda kaçarken drift atarak ters şeritte seyretti.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne, 'dur ihtarına uymamak', 'drift atmak', 'ters şeritte seyir almak', 'motosikletin sigortasız ve muayenesiz olması' gibi maddelerden toplamda 38 bin TL cezai işlem uygulandı

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 2 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Venüs'ün Güneş'e bakan tarafındaki atmosferde atomik oksijen tespit edildi
16:35
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 7 yaralı
16:24
Bursa'da "Mercek" operasyonu: 88 tutuklama
16:30
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
16:17
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor
16:22
Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ