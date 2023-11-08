Öğrencilerin üzerine motosiklet sürüp kaçan sürücüye 38 bin lira ceza

Olay, saat 14.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, mahallenin ara sokaklarında bulunan kız öğrencilerin üzerine motosiklet sürdü.

Motosikleti gören öğrenciler korkuyla etrafa kaçıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aynı zamanda kaçarken drift atarak ters şeritte seyretti.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne, 'dur ihtarına uymamak', 'drift atmak', 'ters şeritte seyir almak', 'motosikletin sigortasız ve muayenesiz olması' gibi maddelerden toplamda 38 bin TL cezai işlem uygulandı