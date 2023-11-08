Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2023 15:14

Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 2 zanlı yakalandı

Malatya'da depremzedeleri sosyal medya üzerinden konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada sahte hesap açarak depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Ankara ve Kilis'te 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 10 kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Deprem Dolandırıcılık Malatya
Sıradaki Haber
Kadıköy'de taksiler denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Venüs'ün Güneş'e bakan tarafındaki atmosferde atomik oksijen tespit edildi
16:35
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 7 yaralı
16:24
Bursa'da "Mercek" operasyonu: 88 tutuklama
16:30
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
16:17
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor
16:22
Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ