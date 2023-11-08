Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2023 14:33

Kars'ta 3 PKK sığınağı imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Kars'ta 3 PKK sığınağı imha edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesi kırsalında örgütün kış üslenmesine yönelik 7 Kasım'da "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi 2023/122 Operasyonu" gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 3 sığınak ve 4 gömü noktası bulundu.

Gömü noktalarında yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bomba atar mühimmatı 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü, el yapımı patlayıcı düzenek hazırlanmasında kullanılan 2,5 kilogram amonyum nitrat, 26 büyük tüp, 4 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilogram motor yağı, 900 gram gres yağ, 1 piknik tüpü başlığı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İncelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi.

ETİKETLER
Kars Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
İstanbul'da bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Kadıköy'de taksiler denetlendi
15:04
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde mağara ve sığınaklar bulundu
15:00
ECB'nin enflasyon tahmini yükseldi
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
14:41
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı: Filistin sorununun geçmişine de bakılmalı
14:31
İstanbul'da bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ