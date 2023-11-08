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Türkiye
AA 08.11.2023 14:29

İstanbul'da bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul'da, terfi merkezinde yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelerde yarın 10.00 ila 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanıyor.

İstanbul'da bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kuruluşu İSKİ'den yapılan açıklamada, Mahmutbey Terfi Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı Bağcılar ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 10.00 ila 19.00 arasında su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

"Bağcılar ilçesinde Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüzyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle ve Mahmutbey mahalleleri. Esenler ilçesinde Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahalleleri."

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