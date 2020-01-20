Siirt'in Şirvan ilçesinde bir köydeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirerek şiddet uyguladığını belirleyen okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.

Açığa alınan öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı, öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, hakkında soruşturma açılan öğretmen için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: AA