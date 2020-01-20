Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Farklı birimlerden 150 kişilik ekip arıyor

Ailenin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'nın büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma arama kurtarma personelinden 150 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile derinliğin yer yer 21 metreyi aştığı Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarda, kameralı su altı robotları da kullanılıyor.

Arama çalışmaları karada ve suda devam ediyor

Polis ve jandarmanın dedektör köpekleri ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Gülistan Doku'nun bulunması için karada ve suda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in bölgeye günde iki defa uğradığı ve çalışmaları denetleyerek koordinasyonu sağladığını belirten Erdoğan, Sonel'in, Gülistan Doku'nun ailesini öğretmenevinde misafir ettiği ve her gün iki kez arama kurtarma faaliyetleri hakkında aileye bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan giderek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA