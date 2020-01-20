Ayakları yerden kesen festival TEKNOFEST, iki yıldır ziyaretçi rekorları kırıyor. Festival, bu kez Anadolu'ya açıldı. Festivalin üçüncüsü, milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep’te yapılacak.

TEKNOFEST 2020’nin tanıtım toplantısı, evrensel bir kültür mirası olan Zeugma müzesinde yapıldı.

Tanıtıma tüm paydaşların temsilcileri ile önceki yarışmalarda derece alan gençler katıldı.

Gaziantep, genç ve enerjik nüfusu ve yakın çevresindeki potansiyel şehirler nedeniyle seçildi.

Festival, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havaalanı'nda düzenlenecek.

Bayraktar: İstanbul'daki güzelliği Anadolu'ya taşıyalım dedik

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:

"İstanbul'daki bu güzelliği Anadolu şehirlerine taşıyalım dedik. Ülkemizin milli teknoloji meşalesini yakacak genç kardeşlerimizin buradan da çıkabilmesi için onların da umutlarının yeşerebilmesi için Anadolu’ya taşıyalım dedik."

Fatma Şahin: Gaziantep lojistiğiyle, coğrafyasıyla buna hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

"Gaziantep eski bir medeniyetin taşıyıcısı. Dünya Orta Çağı yaşarken İbni Haldun, İbni Sina'nın yeşertmiş olduğu medeniyetin taşıyıcısıyız. Önümüzde kocaman bir fırsat var. Bilgi ekonomisine sahip olabilecek güçteyiz. Festival, dönüşümü getirecek. Festivalden önce bunu başarmamız lazım. Gidecek çok yolumuz, ulaşmamız gereken hedeflerimiz var. Gaziantep lojistiğiyle, coğrafyasıyla buna hazır."

Yarışma sayısı artırıldı

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, yarışma sayısı da artırıldı. Tarım ve enerji teknolojileri ile helikopter tasarımı gibi dallar eklendi.

Toplam 3 milyon lira ödül

Gaziantep'te 23 kategoride, 81 ilden ve 100 ülkeden projeler yarışacak. Kazanan takımlara toplam 3 milyon lira ödül verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır:

"Savunma sanayiindeki milli teknoloji başarısının diğer sektörlerimizde diğer sanayilerimize hızla yaygınlaştırılması önemli. Bu yarışmaların sayısının artması da bu hedef doğrultusunda atılan bir adım. 2020 TEKNOFEST'inde özellikle sivil alanlarda, çevre, enerji, ulaşım teknolojilerinde yeni yarışma başlıklar açıldı."

Demir: Gaziantep'te düzenlenecek olması vizyonel bir çıkış

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de TEKNOFEST gibi milli teknoloji hamlesine katkı veren bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknofest'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenlenecek olmasının vizyonel bir çıkış olduğuna dikkati çelen Demir, kentin İstiklal Harbi'nde de meşaleyi yakan bir şehir olduğunu hatırlatarak, Gaziantep'in teknoloji ve sanayi hamlesinde de başarması gerekenler olduğunu söyledi.

Başvuru için son tarih 28 Şubat

Yarışmalar için başvurular TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılacak. TRT'nin de medya paydaşları arasında yer aldığı festivale başvuru için son tarih 28 Şubat.

Dünyanın en büyük teknoloji şovunu geçen yıl 1 buçuk milyondan fazla kişi ziyaret etmişti. 2020 yılında bu sayının da aşılması hedefleniyor.

2021'de İstanbul’a dönecek olan TEKNOFEST bundan sonra çift haneli yıllarda bir Anadolu şehrinde düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber