Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"O zamandan beri haber alamadım. Sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Eylemin 141'inci günündeyiz, 141 yıl da olsa yine burada olacağız. Oğlum yetim büyüdü. HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek? Çocuğumuzu HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Oğlumuzu almadan gitmiyoruz."

Anne Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun kaçırılmasının ardından geçen 5 yılda büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Akkoyun, "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam. Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil. Zalim olmasalardı 10 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı." ifadelerini kullandı.

"Artık HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysun"

Kızı Çiğdem için eylemde yer alan Baba Yasin Kaya da bekleyişini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar HDP'den herhangi açıklama yapılmadığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Artık HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysun. 5 yıldır evimi yıktılar. Bir gün gelip bizimle görüşmediler. 141 yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çiğem'imi bekliyorum. Annesi ve kardeşleri de onu çok özledi. 5 yıldır özlemini çekiyoruz. İnşallah bütün anne ve babaların çocukları gelir."

Kaya, kızına seslenerek, "Terör örgütünden kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ailelerden 4'ü çocuklarına kavuştu. 4 çocuk da kendi evinde artık." diye konuştu.

Oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bu arada Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım da sürüyor

Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Erdoğan, Kürtçe yaptığı açıklamada, eyleme katılan bazı annelerin çocuklarının gelmesinin kendileri için de umut olduğunu söyledi.

Oğlunu henüz lise öğrencisiyken dağa kaçırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yüreğimiz yanıyor. Artık yeter, hiçbir anne ağlamasın. Oğlumdan 6 yıldır haber alamadım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Sadece garibanların çocuklarını götürüyorlar." dedi.

Erdoğan, 17 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasının vicdani olmadığını belirterek, "Oğlumuzu nerede aradıysak 'Bilmiyoruz.' diyorlar. Oysa götürürken nerede olduğunu biliyordunuz. HDP oğlumuzu götürdü, başka kimse götürmedi. Oğlumuzu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. 6 yıldır ciğerimiz yanıyor. Diğer çocuklarımızın varlığını unuttuk. Aklımız başımızdan gitti." şeklinde konuştu.

"Oğlumu HDP'den istiyorum"

Baba Osman Erdoğan da oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu savunarak, "Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP olmasaydı oğlumu kim kaçıracaktı? Oğlum dönmeden buradan gitmem. Devletimize güveniyoruz. HDP çocuğumuzu getirene kadar buradan ayrılmayız." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren annelere, Mardin ve Şanlıurfa'dan gelen kadınlar desteklerini iletti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, Mardin ve Şanlıurfa'dan gelen anneler ziyaret ederek, onlara karanfiller verdi.

Mardin'den gelenler adına konuşan şehit annesi Nezihe Elaldı yaptığı açıklamada, annelere destek için ziyarette bulunduklarını söyledi.

"Allah bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın." ifadesini kullanan Elaldı, kimsenin evlat acısı yaşamamasını diledi. Elaldı, "Bin canımız olsa da vatana veririz. Bizsiz olunur ama vatansız olunmaz. Rabb'im hepsini de çocuklarına kavuştursun. Hepsi dönecekler ve vatanına hizmet edecekler inşallah." dedi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinden gelen ve kendilerini "Eyyübiye anneleri" olarak nitelendiren kadınlar adına konuşan Zeliha Kokmaz da annelerin mücadelesini takdir ettiklerini dile getirdi.

Korkmaz, "Anneleri görmeye, destek olmaya ve acılarına ortak olmaya geldik. Annelerle bir araya gelince kendimizi kötü hissettik. İnşallah yavruları geri gelir." diye konuştu.

Öte yandan, eylem yaptıkları çadırın yerine bir süre HDP İl Başkanlığı girişindeki merdivenlerde oturarak eylemlerini sürdüren aileler partililere tepki gösterdi.

Aileler, polis tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: AA