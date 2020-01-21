Bakanlık video yayınladı: Hangi durumda araçlar çekilecek?21 Ocak 2020 Salı 17:35 - Son Güncelleme
Trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece araçların çekilmeyeceğini, sadece ceza yazılacağını duyuran İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olan 9 durum için video yayınladı.
Park yasağını ihlal eden araçların otoparka çekilmesi uygulamasına geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge son verilmişti. Genelgeye göre, Park yasağını uymayan araçlara trafik cezası kesilecek ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek.
Hangi durumlarda araçlar çekilecek?
İçişleri Bakanlığı, aracın çekilmesine neden olan 9 madde için bir video yayınladı.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 21, 2020
Aracınızın çekilmesine
neden olacak
ÖNEMLİ NOKTA pic.twitter.com/DVq8OxTkHd
Buna göre, Park yasağı bulunan birinci şeritlere bırakılan araç, trafik akışını engellediği taktirde çekilecek. İkinci sıraya aracı bırakıp, birinci sıradaki araçların çıkışını engelleyenler de aynı ceza ile karşılaşacak.
Engelli sürücüler için ayrılan yerler, yangın musluğu ile otobüs durağı ve yakınına park edilen araçlar da çekici ile otoparka götürülecek. Yaya yolunu kapatanlarla alt ve üst geçidin kullanımını engelleyen araçlar da bulunduğu yerden çekilecek. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ve yakınına da park edilemeyecek.
132 ile 264 lira arasında para cezası
Bu maddeleri ihlal eden sürücülerin hem araçları çekilecek hem de 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacak.
Sayılan bu 9 madde dışındaki hatalı park durumlarında ise araç çekilmeyecek, sadece para cezası yazılacak.
Kaynak: TRT Haber