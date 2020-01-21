Park yasağını ihlal eden araçların otoparka çekilmesi uygulamasına geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge son verilmişti. Genelgeye göre, Park yasağını uymayan araçlara trafik cezası kesilecek ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek.

Hangi durumlarda araçlar çekilecek?

İçişleri Bakanlığı, aracın çekilmesine neden olan 9 madde için bir video yayınladı.



Aracınızın çekilmesine

neden olacak

ÖNEMLİ NOKTA pic.twitter.com/DVq8OxTkHd — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 21, 2020

Buna göre, Park yasağı bulunan birinci şeritlere bırakılan araç, trafik akışını engellediği taktirde çekilecek. İkinci sıraya aracı bırakıp, birinci sıradaki araçların çıkışını engelleyenler de aynı ceza ile karşılaşacak.

Engelli sürücüler için ayrılan yerler, yangın musluğu ile otobüs durağı ve yakınına park edilen araçlar da çekici ile otoparka götürülecek. Yaya yolunu kapatanlarla alt ve üst geçidin kullanımını engelleyen araçlar da bulunduğu yerden çekilecek. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ve yakınına da park edilemeyecek.

132 ile 264 lira arasında para cezası

Bu maddeleri ihlal eden sürücülerin hem araçları çekilecek hem de 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacak.

Sayılan bu 9 madde dışındaki hatalı park durumlarında ise araç çekilmeyecek, sadece para cezası yazılacak.

Kaynak: TRT Haber