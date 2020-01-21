İznik'teki Atatürk Caddesi'nde seyreden M.T'nin idaresindeki otomobil, karşı yöndeki S.B'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.T. ve yanındaki G.A'yı İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından polis ekiplerine ifade veren otomobil sürücüsü M.T'nin, sevgilisi G.A'nın kendisine "Beni seviyor musun?" diye sorduğunu ve "Hayır" cevabını verince direksiyona aniden müdahale ederek kontrolünü kaybetmesine yol açtığını söylediği öğrenildi.

Durumu ağır olan G.A. Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA