İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Adalarda yapılan temizlik çalışmalarında, 5 bine yakın naylon poşet ile 25 ton atık topladı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

Ahırlar dezenfekte edildi

1 hafta süren çalışmalarda ahırların yanı sıra, ahırların denizle buluşan yamaçları temizlendi.

İBB Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri Büyükada'da, İSPARK'a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırı dezenfekte etti.

Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da yapıldı.

Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün başladı.

Kaynak: DHA