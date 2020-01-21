Türkiye
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın21 Ocak 2020 Salı 14:00 - Son Güncelleme
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın öğle saatlerinde başladı. Alevler fabrika içindeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü ve tüm binayı sardı.
Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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