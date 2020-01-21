Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sahada ve masada gerekeni yapacağız

Bekmezci, FETÖ elebaşına bilgi ulaştırmak için 22 kez ABD'ye gitmiş

81 ile genelge: Sendikalar "şehit" ve "gazi" ifadeleri için izin isteyecek