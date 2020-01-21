Türkiye
Esenyurt'ta sahte alkol operasyonu: 7 ton metil alkol ele geçirildi21 Ocak 2020 Salı 15:33 - Son Güncelleme
Esenyurt'ta bir depoya yapılan baskında 7 ton metil alkol ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta belirledikleri bir depoya baskın düzenledi, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Depo içerisinde ve depo önündeki araçta 7 ton metil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen metil alkolün sahte içki üretiminde kullanıldığı öğrenildi.
Operasyon devam ediyor.
Kaynak: DHA
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