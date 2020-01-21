İşkence yapana hapis cezası gelecek, evcil hayvanını terk edenlere yüklü para cezası kesilecek, hayvan polisi uygulaması olacak.

Hayvan hakları yasasına zemin hazırlayan komisyon raporu Meclis Genel Kurulunda okundu, 5 siyasi parti uzlaşma sağladı. Şimdi sıra teklifte.

Şubat ayında Meclis'e sunulması beklenen teklif pek çok ilki barındıracak. Hayvanlara karşı işlenen suçlar "kabahat" olarak kalmayacak. Türk Ceza Kanunu'na göre işlem görecek. Böylelikle hayvanları öldürenlere, eziyet edenlere hapis cezası verilecek.

Hayvanlara yapılan her türlü eziyet hayvan polisi ile tespit edilecek

"Hayvan polisi" uygulaması da hayata geçirilecek. Bu uyulama ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet ve işkence anında tespit edilecek.

Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu başkanlığını yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanını sokağa bırakmanın da cezasız kalmayacağını vurguladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, hayvanseverlerin beklediği yasayı çıkaracaklarını söyledi.

"Sahipli ve sahipsiz bütün hayvanlara çip takılarak takibi ve kontrolü sağlanmış olacak. Sokağa terk etmek isteyen vatandaş olduğunda bir kez daha düşünecek. Çünkü 10 bin lira ceza bekliyor vatandaşlarımızı."

Hayvan dövüştürenlere de ceza verilecek

Yeni düzenlemeyle belediyelere de çok daha fazla görev düşecek.

Yel, "Hayvanlarla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda yetkili ve sorumlu kılacağız. Bunu yerine getirmeyenlerle ilgili kamu görevlilerin yargılanması ile ilgili de kovuşturma soruşturma yapılacak. Hayvan hakları fonu oluşturuyoruz. Oradan bütün belediyelere ve kurumlara fon desteği sağlanmış olacak" dedi.

Teklife göre, hayvan dövüştürenlere de hapis veya ağır para cezası verilecek.

Kaynak: TRT Haber