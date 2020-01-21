Yozgat’ta yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. O anlardan bir tanesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Sorgun İlçesi Nakliyeciler Kooperatifi rampasında önceki akşam yoğun kar yağışı bir tırın yoldan çıkmasına neden oldu.

Farklı bir otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından tırın kontrolden çıkarak yoldan savrulma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Bir anda yolda kaymaya başlayan tır, yol kenarına savruluyor.

Kaynak: TRT Haber