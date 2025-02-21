Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor

Pilates eğitmeni Tuğçe Dökmeci'nin sahiplendiği ve 'Simba' ismini verdiği 3 yaşındaki kedisi, fazla mama tüketmesi ve hareketsizlik sonucu kısa sürede 9 kiloya ulaştı.

Dökmeci, fazla beslenme ve hareketsizliğe bağlı kilo alan kedisine pilates yaptırmayı başaramayınca onu veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Hem pilates yapıyor hem de yüzüyor

Tetkikleri yapılan ve ona uygun spor programı belirlenen 'Simba'nın kilo verme süreci başladı.

`Simba`, yaklaşık bir aydır veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görüyor. Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan kedi, bir ay içinde 2 kilo vermeyi başararak 7 kiloya düştü. Egzersizle birlikte diyete alınan 'Simba', havuzda yüzme seanslarına da başlayarak kalan 3 kilosunu vermek için programına aralıksız devam ediyor.

"Mama yemeyi çok seviyor, kilolarına ellenmesini istemiyor"

Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, hayvanlarda obeziteye yönelik uygulanan tedaviye ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Kendisine getirilen obezitesi bulunan kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, sorunun nedeni tespit edilerek tedavinin belirlendiğini söyledi. `Simba`nın kısırlaştırma operasyonu öncesinde de kilo problemi olduğunu aktaran Denli, operasyonun ardından bu sorunun giderek arttığını belirtti. Denli, `Simba`nın zamanla 9 kiloya ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti: `Kiloyla birlikte solunum ve kalple ilgili problem yaşamaya başladık. Önce tetkikleri yapıldı. Her şey yolunda olduktan sonra da hocalarımız bir protokolle birlikte zayıflaması gerektiğine kanaat getirdi. Bununla birlikte pilates sürecine başladık ama biraz agresif olduğu için yavaş ilerliyoruz. Engel atlama yapıyoruz. Pilates topu üzerinde denge kurarak üzerinde atlama yapıyoruz, yani ona hareket sağlayabilecek her şeyi çalışıyoruz. İzin verdiği müddetçe de koşu bandına alıyoruz. 'Simba', henüz egzersizlere uyumlu değil. Biraz agresif bir kedi. Evde bu kadar asosyal değil ama kilo problemiyle birlikte kedilerde ve köpeklerde agresiflik gelişiyor maalesef. Klinik ortamında da aslında canı yanmasa bile kendisini güvensiz hissettiği için biraz tepki gösteriyor. Mama yemeyi çok seviyor, biraz da kilolarına ellenmesini istemiyor.

Simba'nın yavaş yavaş kilo vermesi gerektiğini belirten Denli, alıştıktan sonra sürecin biraz daha hızlı ve rahat olacağını söyledi. Yağmur Denli, "Simba'nın neyden nefret ettiğini açıkçası söylemek çok mümkün değil. 'Simba', aslında her şeyden nefret ediyor. Yani hareket etmekten, oyun oynamaktan nefret ediyor, arada mama yemeyi tercih ediyor. Bir de seanslar öncesi sakinleşmesi için meditasyon müzikleri eşliğinde sakinleştirme terapileri yapıyoruz. Bunu seviyor, meditasyonla sanki uyumaya gelmiş gibi davranmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Hedef 4 kilo

Kedi ve köpeklerde hızlı kilo vermenin sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Denli, şöyle devam etti: `Biraz yavaş kilo vereceğiz, yaklaşık 4 kiloya düşmesi gerekiyor.Tabii, bu bireysel bir şey. Yapısına uygun şekilde aşırı kilo vermeden onun sağlığı için en ideal nasıl olacaksa hem metabolizmayı hızlandırıp hem de fit bir hale getireceğiz. Obez hayvanlarda eklem problemlerini çok fazla yaşıyoruz çünkü eklemler taşıyabileceği yükün daha fazlasını taşımaya başlıyor ve bu defa yürüme zorluğu ve ağrılarla karşılaşıyoruz. Bunun için zayıflamanın dışında da fizik tedavi, ağrı yönetimine yönelik tedavi planlanıyor. Obezite sonucu karaciğer yağlanması, kalp problemleri gibi sorunlar ardı arkası kesilmeden devam edebiliyor. Önlem almazsanız maalesef daha riskli boyutlara geçebiliyor.`

Simba'nın sahibinin de sporcu olduğunu belirten Yağmur Denli, kedinin aşırı agresif olmasından dolayı sahibinin spor yaptırmayı başaramadığını aktardı. Denli, "Pilates stüdyosu var ve sporcu bir aile aslında. Bununla birlikte onlar birazcık daha dikkatli oluyor ama tabii ki ilk başta onlara da sevimli geliyor. Kendisi, 'Simba'ya pilates yaptırmaya çalışıyor ama maalesef izin vermediği için de 'Terzi kendi söküğünü dikemez.' deyip bana geliyor. Ben ona pilatese gidiyorum, onun kedisi de bana pilatese geliyor" dedi.