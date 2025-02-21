Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı

Hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Kapanan Çatak-Yedisu kara yolu da ulaşıma açıldı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.