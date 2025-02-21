Çok Bulutlu -4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.02.2025 10:47

Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı
[Fotograf: AA]

Hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Kapanan Çatak-Yedisu kara yolu da ulaşıma açıldı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Kar Yağışı Bingöl
Sıradaki Haber
Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Çin, Filipinler'e ait 3 uçağı Spratly Adaları'ndan uzaklaştırdı
11:31
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
11:18
Kiracılar site aidatlarından kiraları kadar sorumlu
11:10
Kamu işçisinin zam talebi haftaya bakanlığa sunulacak
11:05
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi
10:42
Hamas, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini belirtti
Trakya'nın su maymunları
Trakya'nın su maymunları
FOTO FOKUS
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
Obez kedi "Simba" pilates yaparak zayıflıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ