Bingöl-Erzurum kara yolu tır geçişlerine açıldı

Hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.