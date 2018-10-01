Nusaybin kırsalında sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyon sırasında bölgede vatandaşların can ve mal güvenliği dolayısıyla Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi'nde 30 Eylül Pazar günü saat 09.00'dan itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA