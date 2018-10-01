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Mardin’de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin’de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 11 kişi gözaltına alındı.

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Mardinde terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla il genelinde “PKK/KCK ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütleri” adına faaliyet yürüten şahısların deşifresine yönelik  1– 30 Eylül tarihleri arasında TEM Şube Müdürlüğünce  gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 11 kişi yakalandığı belirtildi.

Açıklamada PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şahsın adli birimlere sevk edildiği, haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 6 şahsa adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ifade edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü adına yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ’nün faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen ve yakalanma emri bulunan 3 şahsa da adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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