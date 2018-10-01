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FETÖ’nün Denizli’deki sözde eyalet sorumlusu ve eşi tutuklandı

Denizli'de, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün sözde eyalet sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ve eşi tutuklandı.

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FETÖnün Denizlideki sözde eyalet sorumlusu ve eşi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  FETÖ'nün üç eyalete böldüğü Denizli'deki sözde eyalet sorumlularından biri olduğu öne sürülen R.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ terör örgütü içerisinde "büyük bölgeci" tabir edilen R.B. ile eşi F.B'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafında tutuklandı.

Kaynak: AA

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