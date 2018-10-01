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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara’da, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, stepne içerisine zulalanmış 17 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

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Ankarada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara Çankaya bölgesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen zanlılar, operasyonla gözaltına alındı. D.D. ve B.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada, stepne içerisine zulalanmış 17 bin 400 uyuşturucu hap bulundu.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların, üniversite yıllarında tanıştıkları ve uyuşturucu satışından elde ettikleri para ile bir mağaza açtıkları ve uyuşturucu ticaretini buradan yönlendirdikleri tespit edildi.

Öte yandan şüpheli B.Ç'nin geçmişte kan davası sonucu işlediği cinayet nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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