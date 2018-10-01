  • 01 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.946
    EURO 6.883
  • BIST 98537.15
    ALTIN 227.169
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişlerinden Almanya'daki cami saldırısına dair açıklama

Dışişlerinden Almanya'daki cami saldırısına dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Gladbeck kentindeki camiye yönelik gamalı haçlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişlerinden Almanyadaki cami saldırısına dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gladbeck'teki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camii'nin duvarı ve kapısına saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla ırkçı işaret ve hakaretamiz yazılar yazılmak suretiyle saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Yerel emniyet makamlarına intikal ettirilen saldırının Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Almanya ile kardeş şehir ilişkisi tesis edişinin 25. yıl dönümünü kutladığımız dost Gladbeck kentinin makamlarından saldırının faillerini bularak gerekli yasal işlemleri yapmalarını bekliyoruz.

Faillerin adalet karşısına çıkarılmaları gelecekte daha vahim olaylar yaşanmasının da önüne geçecektir.

Bu vesileyle son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimlerin Türk camilerine yönelik saldırılarında yaşanan artıştan duyduğumuz kaygıyı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bu saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bu eylemlerin gerçekleştirildiği ülkeler başta olmak üzere bütün insanlık için ortak tehdit olduğu bilinmelidir."

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER