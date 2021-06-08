Öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'ndaki Mıstık Park'ta sohbet ediyordu.

İddiaya göre, Eray Çakın, Akkaya'yı bakışlarıyla rahatsız etti. Ardından Akkaya'nın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi.

Şişeyle kafasına vurdu

Akkaya'nın "rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" cevabı üzerine sinirlenen Eray Çakın, elindeki şişeyle Akkaya'nın kafasına defalarca vurdu.

Vatandaşlar müdahale etti

Eray Çakın'ın Akkaya'ya saldırısına vatandaşlar müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Saldırgandan şikayetçi oldu

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu aldı. Daha sonra kendisine saldıran Eray Çakın'dan şikayetçi oldu.

Suçunu itiraf etti

Gözaltına alınan Eray Çakın, Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylemlerinde bulunduğunu itiraf etti. Arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Eray Çakın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

