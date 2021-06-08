Olay, merkez Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

İlk belirlemelere göre tüp gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama ile birlikte evin içi savaş alanına dönerken, ev alev topuna döndü.

Daireler zarar gördü

Bahçe duvarı da patlamanın etkisiyle yıkıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda 1 ve 2. kattaki dairelerin de zarar gördüğü bildirildi.