Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da yangın: Daire alev topuna döndü
Antalya'da 3 katlı bir binanın giriş katında patlamayla birlikte yangın çıktı.
Olay, merkez Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
İlk belirlemelere göre tüp gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama ile birlikte evin içi savaş alanına dönerken, ev alev topuna döndü.
Daireler zarar gördü
Bahçe duvarı da patlamanın etkisiyle yıkıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda 1 ve 2. kattaki dairelerin de zarar gördüğü bildirildi.
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