Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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