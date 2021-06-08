İzmir'deki tekne faciası davasında karar
İzmir'de 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasıyla ilgili görülen davada karar çıktı. Tekne kaptanı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde geçen yıl yaşanan tekne faciasıyla ilgili mahkeme kararını açıkladı.
Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan kaptanın avukatları beraat talebinde bulundu.
Kaptan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Mahkeme heyeti son savunmayı aldı, kaptanı kusurlu buldu. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle kaptan hakkında yakalama kararı da çıkarttı.
İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi ölmüş, cesetlerden biri 23 günlük çalışma sonucu çıkarılabilmişti.