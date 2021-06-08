Dünyanın dört bir yanından öğrenciler eğitim almak için Türkiye'yi tercih ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın yürüttüğü burs programına ilgi her geçen gün artıyor. 'Türk Diasporası'nın en güçlü taşıyıcısı eğitim.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'ndaydı. 'Türkiye Bursları' programının kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

Suriyeli öğrencilere verilen burs rakamlarını paylaştı.

"33 bin 146 öğrencimize burs verdik"

2012 yılından bu yana 165 ülkeden 33 bin 146 öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Abdullah Eren, "33 bin genç Türkiye'nin resmi bursuyla eğitim aldı. Bunların bir kısmı mezun oldu. Yine 15 bini de eğitimlerine devam etmekte. Aktif olarak burslandırdığımız Suriyeli sayısı 4 bin 380. 2012 yılından 2020 yılına kadar burslandırmışız. Bunun 1427'si mezun oldu. Geri kalan kısımlar eğitimine devam ediyor." dedi.

Abdullah Eren, Suriye'nin kuzeyinde güvenliği sağlanmış olan bölgede Suriyeli öğrencilerin eğitim alabilmesi için geri dönüşü teşvik edecek bir burs programı başlatıldığını da söyledi.

Uygur Türkü öğrencilere de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından özel önem veriliyor.

Eren, "Biz kurum olarak uygur türkü gençlerimizi burslandırıyoruz. Her ne kadar son yıllarda yaşadıkları ülkelerden çıkmalarında ciddi sıkıntılar yaşansa da onları mağdur etmemek üzerine bir politikamız var." dedi.