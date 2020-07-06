Haber Giriş: Kaynak: AA
Nişan merasimi dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde şarampole devrildi. Kazada, Müzeyyen Küçük olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç içerisinde sıkışan Galip Küçük, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük ailesinin Alpu ilçesindeki nişan merasiminden döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Etiketler: Eskişehir-Alpu kara yolu eskişehir trafik kazasıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 05:28
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