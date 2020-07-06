Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.

Polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahale ediyor.