Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yazlıkçılar İstanbul'a dönüş yolunda araç kuyruğuna takıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yazlıklarından dönen İstanbullular, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.
Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.
Polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahale ediyor.
Etiketler: tekirdağ malkara araç kuyruguSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 01:30
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