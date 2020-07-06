Yukarı Çöplü Mahallesi'nde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı.

Sürü sahibi Mehmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını belirterek, yara almadan kurtuldukları için şükrettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolü sonrası yol trafiğe açıldı.