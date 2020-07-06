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Adıyaman’daki kazada 22 keçi telef oldu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı 22 keçi telef oldu.
Yukarı Çöplü Mahallesi'nde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı.
Sürü sahibi Mehmet Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını belirterek, yara almadan kurtuldukları için şükrettiklerini söyledi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolü sonrası yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Adıyaman trafik Kazası gölbaşı keçi sürüsüSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 00:24
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