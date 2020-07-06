İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta 8 kilogram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 188 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.