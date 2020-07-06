Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaptanı denize düşen sürat botu kendi etrafında dönüp durdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göltürkbükü Koyunda lüks yat ve jet sky trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
Seyir halindeki bir lastik bot bir anda kontrolden çıkarak etrafından daire çizmeye başladı. Kullanıcısını da üzerinden atan lastik bot kendi kendine hızlı bir şekilde daireler çizdi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda kontrolsüz bota Sahil Güvenlik Botu ve çevredeki denizciler müdahale etti.
Etiketler: sürat botu Muğla bodrumSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 00:42
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