Olay, Manisa'nın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle caminin minaresi devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu, sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini sağladı. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.