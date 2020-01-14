Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2020 Salı 04:37 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 05:09
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının sobadan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat Subaşı'na ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Niğde'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin son durumu TRT Haber muhabiri Sema Tekeli aktardı.https://t.co/elPAguPudE pic.twitter.com/hOOtmcaSwP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 14, 2020
Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kadın ve 2 çocuğun alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi.
Ölen ve yaralananların kimleri henüz tespit edilmedi
Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA, AA