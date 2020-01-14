Gaziantep'te hırsız-polis kovalamacası kazayla bitti14 Ocak 2020 Salı 03:45 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 03:25
Gaziantep'te kamu kurumundan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken yakalandı, araçta sıkışan diğer şüpheli ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekibi, 2. Organize Sanayi Bölgesinde durumundan şüphelendiği kamyoneti durdurmak istedi.
Ekipler, şüphelilerin "dur" ikazına uymaması üzerine bölgeyi ablukaya aldı.
2 şüpheli gözaltına alındı
Tehlikeli şekilde ilerleyen kamyonet kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetten inerek kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta sıkışan diğer şüpheli ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yapılan araştırmada kamyonette yüklü pvc doğrama malzemelerinin bir kamu kurumundan çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA