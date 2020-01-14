Türkiye

Gaziantep'te hırsız-polis kovalamacası kazayla bitti

14 Ocak 2020 Salı 03:45 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 03:25

Gaziantep'te kamu kurumundan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken yakalandı, araçta sıkışan diğer şüpheli ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.