Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde, 4 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kardeşlerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine baba Bahattin Abo, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kardeşlerin sağlık durumu iyi

Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova İl Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun açılmasının ardından köye ulaşan ekipler, 4 kardeşi evlerinden alarak Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA