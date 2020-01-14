Hakkari'de sobadan zehirlenen 4 kardeş için ekipler seferber oldu14 Ocak 2020 Salı 02:50 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 02:49
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Sağlık ekipleri, çığ düşmesi nedeniyle kapanan yolun karla mücadele ekiplerince açılmasının ardından köye ulaştı ve kardeşler hastaneye kaldırıldı.
Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde, 4 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kardeşlerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine baba Bahattin Abo, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Kardeşlerin sağlık durumu iyi
Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova İl Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun açılmasının ardından köye ulaşan ekipler, 4 kardeşi evlerinden alarak Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA