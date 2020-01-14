Kula yönünden İzmir istikametine giden Cuma Tufan yönetimindeki 34 HE 9662 plakalı tır, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tırlardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan diğer tır ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sebebiyle D-300 karayolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, hurdaya dönen tırdan dökülen mazotlar ise kara yoluna saçıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler kapanan yolu açmak için seferber oldu

Dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, başka yeni bir kaza yaşanmaması için kara yolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Eline süpürgeler ile kürekleri alan polisler de kara yolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda, mazot dökülen bölümü temizleme çalışmalarına destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kara yolunda trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA