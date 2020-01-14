Türkiye
Antalya'da otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı14 Ocak 2020 Salı 01:43 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 01:47
Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kumluca’ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkiinde, Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı.
Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.
Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Kaynak: DHA