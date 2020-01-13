Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, Oğuz hakkındaki iddianameyi tamamladı.

CHP'li başkan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla, 7,5 yıl ile 15 yıl arasında ceza talep edilen iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlının 2010 yılında üst düzey FETÖ yöneticisi Hüseyin Ç. ile Amerika'ya aynı uçakta ve yan yana koltuklarda uçtuğu belirtildi. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 kişiden biri olan Hakan Çiçek ile 2012-2014 arasındaki telefon görüşmeleri de iddianamede yer aldı.

Urla eski belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz, 16 Aralık'ta FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı. Oğuz'un tutuklanmasının ardından Urla Belediye Başkanlığına vekaleten Kaymakam Önder Can atanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

